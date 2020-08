San Giuseppe Vesuviano, accertati altri 4 contagi da Coronavirus in una sola giornata

By

Ci sono quattro nuovi contagi di Coronavirus a San Giuseppe Vesuviano. A darne notizia è il sindaco Vincenzo Catapano che l’ha appena comunicato via social network: «Ho appena ricevuto conferma di ulteriori 4 casi di cittadini positivi al Covid 19. L’Asl ha già attivato le procedure di ricerca dei contatti stretti mentre i nuclei familiari sono in isolamento domiciliare. Vi aggiornerò appena avrò ulteriori informazioni». A San Giuseppe Vesuviano al momento ci sono 5 persone positive al Coronavirus.

Il sindaco continua: «Ribadisco, intanto, quanto anticipato nel mio messaggio di poche ore fa e non mi stancherò di ripeterlo. Responsabilità nei comportamenti, oltre qualsiasi ordinanza. Verrà il momento per parlare di scelte molto discutibili e gravi tentennamenti che ci hanno condotto a questo nuovo stato critico, ma non ora. Auguriamo una rapida guarigione ai nostri concittadini.