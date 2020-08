San Giuseppe Vesuviano, 4 casi di Covid in un giorno: «Ce ne saranno altri, attenti»

By

Altri quattro contagi in un solo colpo a San Giuseppe Vesuviano, dove i nuovi casi di Coronavirus aumentano giorno dopo giorno. Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Catapano: «Stiamo provvedendo ai necessari isolamenti dei contatti. Attendiamo, nei prossimi giorni, gli esiti di molti altri tamponi, il cui esito, verosimilmente accerterà, almeno in parte, ulteriori casi positività. Questo rende l’idea del fatto che, attualmente, a San Giuseppe Vesuviano, il virus, purtroppo è presente e non possiamo avere perfetta contezza di quanti siano i portatori».

Il sindaco continua: «Per questo sto insistendo affinché il numero di tamponi aumenti drasticamente e si intensifichi il monitoraggio sanitario, in modo da consentirci di arginare, il più possibile, la sua diffusione. Ad oggi, abbiamo numeri di contagio simili, se non già superiori, a quelli registrati nel picco epidemico di aprile. Attenetevi strettamente alle regole anti-contagio. Attenzione, in particolar modo, ai locali al chiuso ed agli assembramenti, anche all’aperto».