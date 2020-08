Regionali, Striano ha la sua candidata: è Rosalia Storelli

È stata ufficializzata nel corso del consueto videomessaggio della domenica, da parte del movimento Liberi di Scegliere di Striano, la candidatura alle prossime elezioni regionali della Campania di Rosalia Storelli. Consigliere comunale nella passata consiliatura, più volte candidata alle amministrative, Storelli scende in campo quale espressione del movimento fondato dall’imprenditore Giulio Gerli, già candidato a sindaco e attuale leader dell’opposizione a Striano. «Rosalia può degnamente rappresentarci nelle sedi istituzionali della Regione Campania, naturalmente accanto a Francesco Emilio Borrelli, nella lista Europa Verde e a sostegno del presidente Vincenzo De Luca. Si tratta di una scelta coerente con i nostri temi e con la nostra vita: quello dell’ambiente e quello della legalità, a partire dal fiume Sarno e dagli allagamenti», dichiara Giulio Gerli.

«È per me un onore rappresentare la mia famiglia, ossia la mia gente. Io sono e resto una di voi, quella della porta accanto che nella sua semplicità cerca di essere sempre utile agli altri. Il mio impegno non poteva che essere proteso verso un gruppo che rispecchia il mio modo di essere e i miei progetti sono d’altronde anche l’espressione del gruppo che mi sostiene: lasciare ai nostri figli un mondo dove vivere e non sopravvivere», dichiara la candidata Rosalia Storelli. La candidatura sarà presentata ufficialmente mercoledì 5 agosto, alle 19, presso il Cantiere del Gusto di Striano in via Farricella I. Prenderà parte all’evento anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.