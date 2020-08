Regionali, ecco “PER” la lista a trazione di associazionismo cattolico e volontariato

Alle elezioni regionali campane del 20-21 settembre è presenta la lista “PER le Persone e la Comunità”. È una lista composta da donne e uomini proveniente dal mondo dell’associazionismo cattolico e non, dell’impegno civile, del volontariato e del terzo settore. Laici credenti e persone da tempo a servizio delle proprie comunità che insieme si mettono in dialogo con tutte le donne e gli uomini di buona volontà per realizzare il bene comune nel nostro territorio. Cittadini che hanno deciso di fare un passo avanti in politica, insieme. PER fa parte della coalizione per De Luca presidente. I capilista in provincia di Napoli sono: Gianluce Guida, direttore del carcere minorile di Nisida, Peppe Irace, funzionario Regione Campania, ex responsabile diocesano dei Giovani di Azione Cattolica di Napoli, Toni Nocchetti, medico dentista, presidente dell’associazione “Tutti a scuola”.

Numerosi i candidati dei comuni vesuviani: Francesco ALESSANDRELLA, presidente della commissione Prima Vera, presidente avvocati matrimonialisti Torre Annunziata; Rosario ALFANO, avvocato, ex presidente Azione Cattolica diocesi di Pompei; Pina DI DONNA, insegnante di Torre del Greco; Nicola CAMPANILE, ex sindaco di Villaricca; Carlo Andrea FOGLIA, di Nola, bancario; Tommaso IASEVOLI, Pomigliano d’Arco, piccolo imprenditore; Vittoria BOCCHETTI, consulente familiare di Casalnuovo; Enrico VESCE, ingegnere e insegnante di San Giorgio a Cremano; Luigi Zavarone, ingegnere di Marano

Sono candidati nella provincia di Napoli anche: Antonio BELARDO, chirurgo di Giugliano; Melania CIMMINO, progettista del Terzo Settore di Giugliano; CARMEN ACCARINO, dipendente Tim; AMBROSANIO ANTONIO, medico di base; RINO GENNARO, piccolo imprenditore e presidente associazione Cabenus; GERARDO CERASE, già responsabile di Azione Cattolica a Procida; GRAZIA DI GENNARO, Melito, avvocato, ex responsabile dei giovani di Azione Cattolica di Napoli; GABRIELLA ESPOSITO, ortottista; GIOVANNA GAETA presidente provinciale associazione dislessia; FRANCESCO LA PALOMBARA ex responsabile regionale Unitalsi ; GIULIO MAGGIORE docente universitario; ADRIANA ROMANO, studentessa, collaboratrice di Libera; MARCELLA ROSUCCI, ex presidente diocesano Azione Cattolica Ischia; LUISA SANNINO, attivista di “Un popolo in cammino”; GIULIANA SEPE, avvocato.

A questi link il programma della lista: Facebook: https://www.facebook.com/PerCampania/; Instagram: https://instagram.com/per_campania?igshid=1tzys37ofc1ml