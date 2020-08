Regionali, candidata l’assessore di Palma Campania: inaugurata la sede elettorale

Inaugurata la sede elettorale di Elvira Franzese, assessore alla Cultura del Comune di Palma Campania, e candidata al Consiglio Regionale della Campania nella lista “Con De Luca Presidente”. Ad intervenire, tra gli altri, testimoniando la propria vicinanza al nuovo percorso intrapreso da Franzese, sono stati Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania, e Carmine De Pascale, Consigliere regionale. Nel corso dell’incontro, Elvira Franzese ha rimarcato come la candidatura parta dalla volontà di continuare a mettere a disposizione della comunità l’esperienza maturata in questi anni di amministrazione per poter dare un ulteriore contributo alla costruzione di un futuro migliore. La cultura, pre-condizione per ogni tipo di sviluppo, continuerà ad essere il punto centrale dell’impegno politico di Franzese. Ed ancora formazione e lavoro per potenziare la risposta al problema dell’occupazione che resta l’urgenza maggiore, soprattutto in questo particolare momento storico.

«Voglio ringraziare quanti ieri sera sono intervenuti all’inaugurazione della sede elettorale – afferma Elvira Franzese – Ringrazio il sindaco Nello Donnarumma per la sua vicinanza e l’onorevole Carmine De Pascale per la sua testimonianza. Purtroppo le prescrizioni anti-Covid non hanno consentito di estendere l’invito a tutti, ma so bene che siete al mio fianco, con la vostra amicizia, a sostenere questo nuovo percorso politico che intraprendo con il solito spirito di servizio per poter meglio rappresentare la nostra terra. Sono convinta e determinata: con il vostro sostegno possiamo raggiungere un grande risultato». La sede rappresenterà un laboratorio di confronto e di proposte. La stessa resterà aperta, in questo periodo di campagna elettorale, tutti i giorni dalle 18 alle 22.