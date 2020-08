Real Time, è addio al Castello delle Cerimonie. Ma per i fan ci sarà una sorpresa

I fan de Il Castello Delle Cerimonie sono avvisati. Real Time ha fatto le sue scelte: la trasmissione, che prima della sua morte vedeva protagonista il Boss Delle Cerimonie Don Antonio Polese, chiuderà forse per sempre i battenti. Al momento il programma è sospeso anche a causa del Covid che non ha permesso di celebrare i matrimoni nel Castello così come in altri locali. Ma secondo voci il programma potrebbe non riprendere nemmeno quando le cose torneranno alla normalità.

Il motivo al momento non sembra essere stato precisato tuttavia il canale 31 del Digitale Terrestre ha deciso che non ci saranno, almeno per il momento, nuove puntate. Un vero e proprio dramma per le future nuove coppie di sposi che già sognavano di essere riprese dalle telecamere nel giorno più importante della loro vita. Così, però, purtroppo non sarà. Ma sempre da Real Time arriva però una possibilità per i fan. Sembra si stia lavorando ad uno spin off con donna Imma ed il marito Matteo sulla vita di coppia.