Pregiudicato senza patente investe donna napoletana, lei muore e lui scappa

La Polizia stradale di Caserta e agenti del Commissariato di Maddaloni hanno arrestato per omicidio stradale V.M., 39enne pregiudicato residente a San Felice a Cancello (Caserta). L’uomo, venerdì 21 agosto in via Napoli a San Felice a Cancello, era alla guida di un’auto che ha investito e ucciso Filomena Marra, 56 anni, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Attraverso l’analisi di alcune immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo, i poliziotti hanno rilevato sia il modello di auto con cui era stata investita la donna che la relativa targa.

L’auto, priva di assicurazione, è risultata essere intestata ad un’altra persona e solo con ulteriori indagini gli investigatori hanno rintracciato V.M. e il luogo dove era stata nascosta l’auto, in una campagna fitta di vegetazione. Il 39enne, al quale era stata revocata la patente di guida da 12 anni, è stato dichiarato in arresto e, come disposto dal pm di turno, portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa del giudizio di convalida. La compagna e convivente del 39enne è stata invece denunciata in stato di libertà per favoreggiamento personale.