Positivo dopo la vacanza in Spagna, 51enne torna con il Covid nel Vesuviano

Un nuovo caso di Coronavirus a Torre Annunziata. Ad annunciarlo e’ l’ufficio stampa del sindaco della citta’ vesuviana, Vincenzo Ascione, che in una nota sottolinea come ”si tratta di un cinquantunenne rientrato da una vacanza in Spagna e sottoposto, secondo le disposizioni vigenti, al test del tampone, al quale e’ risultato positivo”. ”L’uomo – fa sapere ancora lo staff comunicazione del primo cittadino – e’ asintomatico e si trova in isolamento domiciliare presso la propria abitazione”. Con questo caso, sale a 21 il numero complessivo dei positivi al Covid-19 registrati a Torre Annunziata dall’inizio della pandemia, tre dei quali attualmente contagiati e sottoposti al regime di isolamento domiciliare.

