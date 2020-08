Poggiomarino, solo due candidati a sindaco ECCO TUTTI I NOMI DELLE LISTE

Solo due candidati a sindaco a Poggiomarino, che dopo i fuochi d’artificio di qualche mese fa in cui si parlava di addirittura sei aspiranti fasce tricolori, si è ridotta all’osso della competizione elettorale. Dunque si deciderà tutto matematicamente al primo turno, dove trionferà il candidato sindaco che otterrà il maggior numero di preferenze. Corrono alla poltrona di primo cittadino, in ordine alfabetico, Giuseppe Annunziata per il centrosinistra e Maurizio Falanga per il centrodestra. Il primo ha tre liste a sostegno, il doppio per il secondo. Il cosiddetto terzo polo alla fine è saltato, quando sembrava ormai cosa fatta almeno un’altra candidatura a sindaco.

LISTE A SOSTEGNO DI GIUSEPPE ANNUNZIATA.

Mia – con Giuseppe Annunziata Sindaco: Gennaro Velardo, Elisa Annunziata, Filomena Armenio, Colomba Ascione detta Bina, Luigi Bifulco, Luca Giordano, Raffaele Guastafierro, Antonio Iovane, Giuseppe Palomba, Virginia Rodriguez, Luisa Maria Tonchino, Giuseppina Urciuolo, Valentino Varone, Enrico Vela, Maddalena Misto.

Rete Civica – con Giuseppe Annunziata Sindaco: Nicola Guerrasio, Iside Evelin Ambruoso, Tommaso Salvatore Annunziata, Veronica Ascolese, Federica Auricchio, Giuseppe Battaglia detto Geppino, Maria Rosaria Cangianiello detta Salvati, Alfredo Conte, Esther Giorgio, Angelo Manna, Anna Marchigione, Marianna Marra, Domenico Nappo, Cristina Sansone, Antonio Miranda, Rossella Vorraro.

Partito Democratico – con Giuseppe Annunziata Sindaco: Michele Cangianiello, Gerardo Aliberti, Alfonso Amura, Mariateresa Caso, Eugenia D’Ambrosio, Antonio De Marco, Maria Stefania Franco, Carmen Franzese, Carmela Lettieri, Vincenzo Orlandese, Francesco Pagano, Nicola Salvati, Domenico Saporito detto Antonio, Patrizio Solombrino, Lucia Squitieri, Maria Immacolata Zamboli.

LISTE A SOSTEGNO DI MAURIZIO FALANGA

Unione di Centro: Ardizio Giuseppe, Bifulco Aniello (Ennio), Mariniello Rosario, Ausiello Nino, Falconetti Mario, Cirillo Pasquale, Boccia Angela, Picariello De Giordano Maria, D’Ottavio Roberta, Giordano Luisa, Coppola Pasqualina, Palmieri Milena, Tufano Antonino, Amarante Maria.

Forza Italia: Parisi Francesco Angelo (Ciccio), Acanfora Antonella, Ascolese Raffaele, Boccia Chiara, D’Alessandro Maria Rosaria, De Rosa Salvatore, Falanga Veronica, Izzo Angela, Loffredo Maria Cristina, Marano Marziano, Maresca Giuseppe, Miranda Elisa, Quercitelli Michele, Speranza Luisa (Lisa), Iemmino Eugenia, Panariello Ornella.

Fare Civico: Boccia Mirco Giuseppe, Prisco Sharon, Bifulco Angela, Scala Ciro, Miranda Alberto, Caso Elvira, Paduano Giuseppina, Boccia Felicia Bottigiola Daniela, Iervolino Salvatore, Cetrangolo Francesco, Padrini Massimiliano, Sabatino Corrado, Casaburi Vincenzo, Garofalo Antonio, Cirillo Carla.

Cambiamo Insieme: Allegrezza Michele, Annunziata Antonio, Auricchio Filomena, Balbi Teresa (Terry), Bifulco Alessia, Boccia Maria (Mary), Carillo Maria, D’Avino Giuseppe (Peppe), Di Sarno Michele, Falanga Gennaro, Iervolino Michele, Izzo Salvatore, Pagano Carmela, Pinto Vincenzo, Ranieri Giuseppe, Speranza Giuseppe (Peppe).

Fratelli D’Italia: Orefice Giuseppe (Peppe), Cangianiello Francesco, Albanese Ida, Battaglia Lucia, Bianco Lucia, Izzo Rita, Merolla Raffaella, Calvelli Giovanni, Dalmazia Salvatore Antonio, Nappo Luigi, Iovine Rosa, Esposito Cristina, De Vivo Francesca, Marzano Rachele, Armenio Ferdinando, Belcuore Luigi.

Maurizio Falanga Rialziamo La Testa: Arpaia Teresa, Ascolese Anna Danila, Boccia Brigida (Fiorella), Bonagura Antonio, Coppola Sonia, Cordella Filippo, Fabbrocino Giovanni, Finaldi Monica, Guadagno Luisa, Palmieri Antonio, Porrani Pompeo Giuseppe, Schettino Edoardo, Sorrentino Felice, Vastola Maria , Vitiello Giuseppina (Giusy), Vorraro Casimiro (Miro).