Poggiomarino, Falanga replica: «Longola e disabili presenti nel mio programma»

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Schermaglie per le Comunali di Poggiomarino. Il candidato sindaco Maurizio Falanga risponde alle accuse del competitor Giuseppe Annunziata in merito ai contenuti del programma elettorale: «Apprendo dalla stampa di un giudizio espresso dal collega Annunziata sul mio programma di governo. Annunziata avrebbe evidenziato che mancherebbero riferimenti a Longola, persone diversamente abili e Stadio Europa. L’evidenza è tutt’altra e non corrispondendo al vero le accuse mosse, mi limito ad affermare che invece io, circa il suo programma, ne ho solo constatato l’enorme lunghezza con il presupposto che la lettura dello stesso mi è sembrata superflua alla luce di quanto quelli pubblicati dalla sinistra nelle due tornate precedenti, siano rimasti tristemente ed evidentemente disattesi».