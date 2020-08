Pizza con la crisommola: il Maestro Pepe è cittadino onorario di Somma Vesuviana

«Il consiglio comunale interprete del sentimento unanime dei sommesi esprime la propria gratitudine e stima al maestro pizzaiolo Francesco Pepe per l’impegno proferito nella valorizzazione e promozione costante dell’albicocca della Città di Somma Vesuviana su scala nazionale ed internazionale, per aver ideato e arricchito il suo menu con la pizza “Crisommola”, preparata con la confettura dell’albicocca dell’area vesuviana». Con queste parole, ieri sera il consiglio comunale di Somma Vesuviana, ha conferito la cittadinanza onoraria al maestro pizzaiolo di Caiazzo, nel Casertano Franco Pepe, in una serata densa di emozioni.

«Qui mi sento a casa – ha detto Franco Pepe – È un riconoscimento importante per me perchè essere valorizzato in un territorio non propriamente tuo, è bellissimo. È straordinario riuscire ad esprimere attraverso l’utilizzo della materia un luogo: è importante non solo creare una ricetta ma anche che questa funzioni, affinchè si possa creare una microeconomia che generi dei numeri. Non dimenticando che dietro a questi numeri ci sono tante persone che ogni mattina si svegliano e fanno un lavoro onesto. Io ho scelto prodotti di qualità nella mia attività, per garantire a tutti di mangiare bene e sano, e portare questa filosofia in giro per il mondo. Sono molto felice per questo grande attestato di stima. Credo che il futuro sia l’unione di cuochi, pizzaioli e contadini per esprimere tutti insieme il territorio, io cerco di portare sulla pizza tutto questo, cercando di regalare un’emozione al palato del cliente per generare un ricordo tale da farlo ritornare».