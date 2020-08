Pistola in faccia al tabaccaio nel Vesuviano: preso 49enne con il bottino da 1500 euro

By

I carabinieri hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata nei confronti di un pregiudicato di 49 anni per rapina aggravata, porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione. L’uomo, insieme a un complice non identificato, lo scorso 22 aprile ha rapinato una tabaccheria dell’area Nord della cittadina. Le indagini, anche con l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, l’acquisizione di testimonianze e l’effettuazione di individuazioni fotografiche, hanno consentito di identificare uno degli autori della rapina nel passeggero di uno scooter, privo della targa e guidato da un complice; questi aveva preso 1500 euro dopo aver minacciato il gestore e i dipendenti dell’esercizio commerciale con una pistola semiautomatica.

Inoltre, i militari dell’Arma hanno individuato il luogo in cui erano stati nascosti i guanti e l’arma con matricola abrasa utilizzati per commettere la rapina, rintracciando e sequestrando pure lo scooter utilizzato per la rapina. Resta aperta la caccia al complice, continuando ad indagare attraverso le telecamere di videosorveglianza e seguendo anche gli spostamenti del primo arrestato.