Panico sull’A30 tra Nola e Palma Campania: auto perde gas, famiglia con bimbi salvata

Una lesione importante al tubo di collegamento del serbatoio del Gpl. Così la perdita è stata abbondante al punto che poteva esplodere tutto. A bordo di una Fiat Punto una famiglia napoletana di ritorno dalle vacanze e che stava percorrendo l’A30 nel tratto tra Palma Campania e Nola. È stata una pattuglia della polizia stradale a rendersi conto di cosa stesse accadendo. Ha fermato il veicolo in una piazzola di sosta, facendo subito scendere marito e moglie ed i tre bambini, per poi chiamare i vigili del fuoco.

Gli agenti hanno aiutato i cinque membri della famiglia ad allontanarsi dal luogo dove l’auto era stata fermata, ed i pompieri intervenuti hanno svuotato il serbatoio mettendo tutto in sicurezza. Una tragedia sfiorata, visto che sarebbe bastato un mozzicone per fare esplodere il veicolo in marcia se qualcuno non fosse accorto della perdita di gas dall’odoro acre e fortissimo.