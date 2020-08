Palma Campania, il paziente è negativo al Covid. L’annuncio del sindaco dall’ospedale

Quando ha appreso di un caso sospetto di Coronavirus all’ospedale di Sarno, il sindaco è sceso dal Comune e si è recato direttamente in ospedale prima che la burocrazia facesse il suo corso attendendo delle ore. E lì ha saputo che il tampone era per fortuna negativo, dopo che un cittadino bengalese di Palma Campania era invece risultato positivo al test rapido per gli anticorpi. Così, nel parcheggio del Martiri del Villa Malta, Nello Donnarumma ha immediatamente fatto una diretta social per avvisare i cittadini della buona notizia: Palma Campania resta “Covid free”.

Per quanto riguarda la città e la comunità bengalese si tratta del secondo falso allarme nel giro di poche settimane. Anche nell’occasione precedente, infatti, il paziente era risultato positivo al kit rapido e poi negativo al tampone. Segno che sono stati affetti da Coronavirus in passato e che hanno sviluppato gli anticorpi.