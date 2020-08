Palma Campania, bambino di 4 anni schiacciato da un cancello: è gravissimo

Per motivi da accertare è stato schiacciato da un cancello mentre si trovava davanti alla sua abitazione di Via Ponte di Napoli a Palma Campania. Poi la corsa in ospedale al pronto soccorso di Sarno, dove il bambino è stato stabilizzato e poi portato d’urgenza al Santobono di Napoli dove adesso si trova in terapia intensiva ed in pericolo di vita. Una tragedia enorme, come purtroppo se ne vedono tantissime in tutto il mondo e che stavolta ha colpito Palma Campania in apprensione per il piccolo.

Il bambino ha quattro anni ed è figlio di una coppia di bengalesi che vivono da tempo nella cittadina tra il Nolano ed il Vesuviano. Il piccolo stava giocando davanti casa, quando è avvenuto l’incidente. Ancora da accertare la dinamica dei fatti avvenuta in Via Ponte di Napoli. A dare l’allarme sono stati i familiari del piccolo rimasto schiacciato. Sul posto sono arrivate l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine per indagare sui fatti accaduti.