Palma Campania, ancora un positivo al Covid con test rapido: è il terzo in pochi giorni

Terzo caso sospetto di Coronavirus a Palma Campania nel giro di meno di un mese. Anche stavolta un kit rapido risultato positivo e con l’attesa del tampone di cui si attende l’esito in giornata. A differenza dei due precedenti, adesso non si tratta di un cittadino bengalese. Ad essersi recato all’ospedale di Sarno con sintomi che possono essere riconducibili al Covid è un cittadino palmese, nato e residente in città. Negli altri due casi, per fortuna, dopo il test positivo, il tampone risultò invece essere negativo: l’ultimo appena l’altro ieri.

Torna l’ansia, dunque, sia a Palma Campania che all’ospedale Martiri del Villa Malta, dove il paziente è arrivato alle prime ore del mattino. Al pronto soccorso sono state adottate tutte le misure di sicurezza, visto che il sospetto Covid era già stato annunciato dallo stesso paziente, quindi non c’è stato bisogno di chiudere temporaneamente il reparto. Ora non si attende altro che l’esito del tampone. Il paziente resta ricoverato in isolamento nonostante i sintomi siano lievi.