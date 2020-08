Ottaviano, terzo contagio in un giorno. Il sindaco ordina: “Mascherina all’aperto”

“L’Asl ci ha appena comunicato un altro contagio, anche lui componente della comitiva di ragazzi che ha fatto le vacanze in un’altra regione. Era già in isolamento insieme alla famiglia ed era una notizia che in qualche modo ci aspettavamo”. Ad annunciarlo il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, che rincara la dose sulle misure di sicurezza: “Domattina andrà in vigore l’ordinanza, che prevede l’obbligo dell’uso della mascherina anche all’aperto, dalle 19 alle 6 del giorno successivo. Ci saranno controlli e sanzioni fino a 1000 euro, mi raccomando per l’ennesima volta: prudenza e attenzione”.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE