Nuovo attacco alla salute in Campania: brucia un altro sito per i rifiuti

Brucia un consistente quantitativo di balle di rifiuti stoccate all’interno di un capannone della ditta Sra ubicata nella zona industriale di Polla. Ad accorgersi del rogo sono stati alcuni operai dell’azienda anche si occupa del trattamento e dello smaltimento di rifiuti che immediatamente si sono attivati per cercare di domare il rogo ed hanno chiesto l’intervento del Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei caschi rossi di Sala Consilina coordinata dal caposquadra Alessandro Morello.

Sono in corso le operazioni di spegnimento delle balle di rifiuti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale. Non è ancora chiaro quali possano essere state le cause del rogo, saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarire se si tratta di un rogo di natura dolosa o accidentale.