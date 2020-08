Non solo De Luca, Caldoro e Ciarambino: sono 8 i candidati a presidente della Regione

Otto candidati alla presidenza e 27 liste. Si è chiusa a mezzogiorno con questo bilancio la fase di consegna delle liste dei candidati al Consiglio regionale della Campania e delle candidature alla presidenza della Regione. Sono 15 le liste che sosterranno la candidatura a presidente di Vincenzo De Luca: Partito democratico, Campania Libera, De Luca presidente, Italia Viva, Fare democratico-Popolari, Davvero Sostenibilità e diritti – Partito animalista, Per – Per le persone e la comunità, Psi, Democratici e progressisti, +Campania in Europa, Centro democratico, Noi Campani, Europa Verde Campania – Demos, Liberaldemocratici e Moderati, Lega per l’Italia-Partito repubblicano.

A sostegno della candidatura di Stefano Caldoro si presentano sei liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Caldoro presidente-Unione di centro, Adc-Alleanza popolo e territorio, Identità regionale Macroregione Sud. Corre da solo il Movimento 5 Stelle con la candidata presidente Valeria Ciarambino, così come Potere al Popolo, candidato alla presidenza Giuliano Granato e la lista ambientalista Terra con il candidato Luca Saltalamacchia.

Completano l’elenco dei candidati alla presidenza Sergio Angrisano con la lista Terzo Polo, Gabriele Nappi con la lista Naturalismo e Giuseppe Cirillo per il Partito delle buone maniere. Per Caldoro e De Luca sarà la terza sfida per la presidenza della giunta regionale della Campania. La prima è del 2010 quando vinse Caldoro, poi nel 2015 quando è risultato vincitore l’ex sindaco di Salerno e infine quella fissata per settembre.