Nolano, spaccia droga ad un minorenne: arrestato pusher di 32 anni

I Carabinieri della Stazione di Visciano hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio A.F., 32enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno notato l’uomo cedere una bustina a un giovane in cambio di denaro. L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare e perquisire il pusher ed il giovane acquirente.

Il cliente, un ragazzo di 16 anni, è stato trovato in possesso di una bustina contenente 1 grammo di hashish mentre lo spacciatore di 20 euro. L’arrestato, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per il reato che gli viene contestato dalle forze dell’ordine intervenute.