Morto sul lavoro in Campania, Nando muore a 39 anni schiacciato dal carrello

Capua. Tragedia nella periferia di Capua, a qualche centinaio di metri dalla caserma “Oreste Salomone”, in via San Giuseppe. Nell’azienda “Grimaldi Spa”, è morto stamattina – mentre era al lavoro – un operaio Nando Brunetti, 39 anni, anche lui di Capua, investito in base ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine da un carrello levatore in movimento.

Sulle cause dell’incidente, i carabinieri di Capua – che indagano sul caso – mantengono comunque il massimo riserbo. Sconvolta la comunità capuana. L’operaio, sposato e padre di un bimbo di un anno, era molto conosciuto in città.