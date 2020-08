Morti in autostrada verso Napoli: le vittime sono nonno e nipote di 12 anni

Era il dodicenne Domenico Alfano di Ceprano, una delle due vittime del drammatico incidente avvenuto questa mattina lungo la corsia sud dell’A1 tra Cassino e Caianiello. L’altra persona deceduta è il nonno Domenico (il nipotino portava lo stesso nome) di 68 anni. Il dramma poco dopo le 12.30 quando, lungo la corsia sud dell’A1 nel tratto compreso tra Cassino in provincia di Frosinone e Caianello in provincia di Caserta, il maxi scooter sul quale viaggiavano in terza corsia ha improvvisamente iniziato a sbandare e pochi istanti e gli automobilisti in transito si sono trovati davanti una scena drammatica: le lamiere dello spartitraffico avevano ferito a morte il bambino ed il nonno.

Inutile ogni soccorso da parte dei medici dell’Ares 118 di Caserta che non hanno potuto far altro che constatare il decesso per entrambi. Nonno e nipotino erano diretti in provincia di Salerno, ad Angri dove avrebbero dovuto trascorrere un periodo di vacanza insieme ad altri parenti. Domenico Junior viveva a Ceprano con la madre Silvia Perinu da la donna si era separata dal marito. L’uomo nel drammatico incidente ed in un colpo solo ha perso il padre ed il figlio.