Mister Italia 2020, vince il modello 24enne del Vesuviano

Vesuviano di Torre del Greco, 24 anni, laureando in Economia e Management internazionale con la passione per la recitazione e il sogno di diventare un attore di Hollywood. Si tratta di Giuseppe Moscarella, nuovo Mister Italia 2020, eletto ieri sera a Pescara nel corso della finalissima nazionale del concorso promosso dalla “Claudio Marastoni”. A premiarlo è stata la presidentessa di giuria Anna Falchi.

Per le donne ha vinto Camilla De Berardinis incoronata ieri sera tra gli applausi allo Stadio del Mare di Pescara dove è andata in scena la finale nazionale di uno dei concorsi di bellezza più importanti in Italia. Camilla e Giuseppe hanno sbaragliato un’agguerrita concorrenza. Dopo le selezioni “on the web” svoltesi durante il periodo del lockdown, entrambi si sono trovati a Pescara per le prefinali e le finali nazionali dei due concorsi.