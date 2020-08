Mascherine e stop movida, il sindaco di Somma Vesuviana: «Faremo rispettare gli ordini»

«Sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso. Inoltre è fatto obbligo dell’uso della mascherina anche all’aria aperta dalle ore 18 alle ore 6 del mattino in particolare nelle aree di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici come piazze e slarghi, ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Chiedo il rispetto delle norme e ricordo che tali disposizioni sono contenute nella nuova ordinanza del ministero della Salute che entra in vigore oggi». Così Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, dopo l’ordinanza del ministero della Salute. A Somma Vesuviana al momento c’è un solo caso attivo di Covid.

