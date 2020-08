Maltempo in Campania e nel Vesuviano: altra allerta meteo, rischio allagamenti

By

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valevole dalle 14 alle 20 di oggi per temporali sulle zone 4, 5 e 7 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 7: Tanagro). Si prevedono “Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità”.

I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Le precipitazioni, nella zona 4 riguarderanno soprattutto l’Alta Irpinia, mentre nella zona 5 si manifesteranno prevalentemente nel settore interno.

Si prevedono nelle aree interessate dall’allerta meteo anche raffiche di vento nei temporali. La criticità idrogeologica connessa a tale quadro meteo è Gialla.

Tra gli scenari di impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano:

– possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi;

– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree

urbane depresse.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine ai fenomeni temporaleschi che per le raffiche di vento.