Lutto a Napoli: è morto a 30 anni l’attore di “Un Posto al Sole” e de “L’Amica Geniale”

Lutto a Napoli e nel mondo del cinema e della televisione italiana. Si è spento nel quartiere Stella “O’ Gemello”, Marco Malapelle, il suo vero nome e cognome. Il giovane attore aveva appena 30 anni ed è deceduto a causa di un male incurabile. La malattia, stando alle testimonianze di chi lo conosce, lo ho stroncato nel giro di qualche mese. A dare notizia della scomparsa, su Facebook, è stata la pagina “Quartiere Sanità Napoli e dintorni”. Un quartiere popoloso di Napoli a cui l’artista era attaccatissimo. Malapelle aveva lavorato molto a teatro, poi le occasioni sulla tv nazionale con parti prima nella fiction di RaiTre “Un Posto al Sole” ambientata nella sua Napoli. Poi anche un ruolo ne “L’Amica Geniale”.

Questo il post di Ciro Guida consigliere di Municipalità e noto agente di spettacolo partenopeo. Un pensiero pregno di commozione per una vita che vola via troppo presto. “Oggi il Quartiere Stella piange la scomparsa di un suo Figlio, Marco Malapelle, una persona perbene, un ragazzo speciale. Ci salutavamo sempre con grande affetto io e te. Ti porto nel cuore Geme’”. I messaggi di affetto sui social sono stati centinaia in ricordo di un ragazzo che ha lasciato questo mondo troppo presto. Un ragazzo che avrebbe potuto dare ancora tanto. La notizia della malattia di Malapelle non era fuoriuscita oltre gli ambienti artistici napoletano. Solo con il decesso si è purtroppo appreso tutto.