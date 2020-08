Luana, giovane mamma scomparsa da un mese: ansia a Sarno e San Valentino Torio

By

È ormai da più di un mese, dal 23 luglio, che non si hanno più notizie di una giovane mamma di 31 anni, Luana Rainone, residente a San Valentino Torio ma originaria di Sarno. La donna è sposata con una figlia piccola. Il marito ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno subito avviato le indagini per provare a rintracciarla. Al momento non viene esclusa alcuna pista. Ora l’annuncio sui social: chi dovesse vederla o avere informazioni può contattare il Reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore.

A riportate la notizia è Il Mattino che tra le altre cose sottolinea: «Stando al suo profilo Facebook, l’ultimo messaggio risale al 22 luglio ed è dedicato alla mamma deceduta, così come un altro paio di condivisioni nelle settimane precedenti, a testimoniare la malinconia sofferta ed inevitabile della ragazza per la perdita del genitore, al quale pare fosse molto legata, tanto da decidere di tatuarsi il volto della madre all’altezza della spalla destra. Oltre a ciò, è possibile anche notare qualche messaggio di conoscenti, con il quale si invita la donna a tornare a casa, per l’amore del marito e della figlia piccola».