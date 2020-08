Lite davanti al pub nel Vesuviano: 21enne in ospedale con lesioni alla testa

By

Un 21enne è stato ferito in maniera non grave alla testa a seguito di un’aggressione avvenuta all’esterno di un pub al corso Garibaldi a Portici. Sull’episodio, avvenuto stamattina quasi all’alba, indagano i Carabinieri della stazione locale. Da quanto si apprende, il 21enne residente a Ercolano avrebbe avuto una discussione per futili motivi con tre giovani. Dalle parole si è passati ai fatti: lui sarebbe stato colpito più volte con calci e pugni riportando lievi ferite alla testa.

Le lesioni giudicate dai sanitari dell’ospedale “Maresca” di Torre del Greco, sono guaribili in pochi giorni. Danneggiato in maniera lieve anche lo scooter che il 21enne aveva parcheggiato all’esterno del locale. I tre si sono dileguati subito dopo l’episodio. Adesso sono ricercati dalle forze dell’ordine che stanno indagando.