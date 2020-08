L’annuncio del sindaco vesuviano: «Coronavirus, 7 nuovi contagi in città»

Aumentano i casi di Covid a Portici, dove il sindaco Enzo Cuomo ha fatto chiarezza attraverso un video su Facebook. I contagi totali sono 7, ma nessuno in gravi condizioni. E sono anche in via di guarigione i due coniugi che qualche settimana fa erano finiti al Cotugno per problemi respiratori. Il peggio per loro è passato ed uno dei due è giù risultato negativo al Coronavirus. Ora per diversi nuclei familiari c’è l’isolamento in attesa dei nuovi tamponi, ma la situazione sembra essere sotto controllo.

Cuomo, in tal senso, ha detto: «Il pericolo di contagio da Coronavirus c’è, ed è ancora un pericolo serio. Infatti è ancora molto facile contagiarsi. A Portici, abbiamo riscontrato nuovi 7 contagi, articolati in 3 nuclei familiari tutti e tre collegati in un unico ceppo familiare. Ciò significa che non c’è un focolaio. É molto facile che questi contagi siano avvenuti attraverso contatti diretti tra le stesse persone della famiglia. Tutti i tamponi effettuati ai contatti stretti, che sono stati registrati rispetto ai sette positivi, sono tutti tamponi esitati negativamente. Si è circoscritto immediatamente il contagio. Le persone positive, sono state poste immediatamente in isolamento».