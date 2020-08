La turista sale sul tetto delle Terme degli Scavi di Pompei per un selfie: rischio crollo

By

Ancora gli Scavi di Pompei trattati maluccio dai turisti, alla stregua di un luogo dove scherzare più che come un sito archeologico. L’ultima immagine che arriva dal più grande museo a cielo aperto riguarda una turista, che pur di farsi un selfie fuori dal comune, si è arrampicata, violando ogni regolamento del sito, sul tetto delle Terme, rischiando non solo di rovinarlo e di farlo crollare, ma anche naturalmente di farsi del male. Lo scatto è stato scoperto sui social, come spesso avviene poiché i buontemponi sono soliti anche taggare il sito archeologico vesuviano.

La turista sarebbe salita sul tetto, a un’altezza di tre metri, percorrendo una scalinata normalmente vietata ai turisti, violando il divieto imposto ai visitatori del Parco archeologico di sedersi o appoggiarsi sui monumenti del sito, per scattare un selfie. La denuncia è arrivata alla Soprintendenza via web e adesso è “caccia” alla donna che rischia una multa dai mille a 3mila euro e la possibile reclusione da tre mesi a un anno.