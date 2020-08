La denuncia contro Tony Colombo: «Concerto abusivo nel Vesuviano, ecco le prove»

«Un altro concerto senza autorizzazioni di piazza di Tony Colombo, che questa volta si è esibito in una strada di Ercolano, ripreso in un video dove una folla osannante partecipa alla performance abusiva del cantante neomelodico. Ormai alcune strade delle nostre città sono diventate un palco dove fare passerella per questi personaggi che non hanno rispetto per la cosa pubblica e ritengono di poter fare ciò che gli pare. Bisogna scoraggiare queste manifestazioni che dimostrano che il controllo del territorio purtroppo sfugge ancora alle forze dell’ordine». Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

«Certi cantanti si ostinano a ignorare le leggi e norme di civile convivenza incuranti delle numerose segnalazioni che colleziona in tutta Italia. Bisogna punire questi comportamenti con sanzioni esemplari per dimostrare che le regole nel nostro territorio vanno rispettate da tutti, nessuno escluso. Ho contattato il sindaco di Ercolano, Ciro Bonaiuto, che mi ha assicurato di aver fatto partire una denuncia all’indirizzo del cantante. Lo ringrazio per aver agito in modo determinato e tempestivo».