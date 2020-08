Incidente in scooter ad Ottaviano, Giovanni muore in ospedale a 19 anni

Percorreva Via Pentelete quando è rimasto vittima di un gravissimo incidente. La corsa in ospedale si è rivelata inutile, perché Giovanni Romano, appena 19 anni e del posto, ha perso la vita all’Ospedale del Mare dove era arrivato in codice rosso. Sono i carabinieri adesso ad indagare sul sinistro mortale, che ha spezzato la vita di un ragazzo appena diplomato. Al momento non è chiaro se ci siano altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Sulla tragedia si è espresso anche il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso: «Ancora una volta la comunità ottavianese piange per un lutto terribile: il giovanissimo Giovanni ci ha lasciato in seguito ad un incidente stradale. Giovanni era un ragazzo intelligente e brillante: un destino assurdo ce l’ha portato via troppo presto. Siamo vicini alla sua famiglia e agli amici. Nel giorno dei funerali a Ottaviano sarà proclamato lutto cittadino».