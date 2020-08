Incidente horror in Campania: l’auto vola fuori strada, ragazza in codice rosso

Vola fuori strada per alcuni metri, una ragazza è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Forino, sulla SP 88, via Due Principali, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura che è sbandata ed è finita in un fondo agricolo sottostante, ribaltandosi. La ragazza alla guida ordinaria di Contrada è rimasta ferita, ed è stata trasportata dai sanitari del 118 presso l’ospedale Moscati di Avellino in codice rosso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.

