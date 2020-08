In ospedale per un dolore al piede: ha il Covid. Pronto soccorso chiuso nel Vesuviano

Completamente asintomatico ma con un dolore al piede. È così che è stato intercettato un nuovo caso di Coronavirus nel Vesuviano. I fatti in serata, quando un giovane che aveva preso una brutta botta ad una caviglia è andato al pronto soccorso del Maresca di Torre del Greco per farsi visitare. Gli è stato fatto il tampone così come a chiunque arriva in pronto soccorso nonostante non avesse nulla. Poi la sorpresa: l’esame è risultato positivo.

Immediatamente dopo è scattato il protocollo nell’ospedale di Torre del Greco. Il pronto soccorso del Maresca è rimasto chiuso per consentire la sanificazione degli ambienti, mentre il paziente è stato portato in una stanza isolata in attesa di ulteriori decisioni sulla cura da prendere. Anche ai sanitari che sono stati a contatto è stato poi fatto il tampone. Al momento dovranno osservare un periodo di quarantena, nonostante abbiano però usato precauzioni.