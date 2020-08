In Campania altri 29 contagi: 25 casi legati al focolaio nel Castello delle Cerimonie

Coronavirus, il bollettino di oggi dell’Unità di crisi della Regione Campania: 29 positivi su 1.333 tamponi (25 legati al focolaio della Sonrisa di Sant’Antonio Abate), per un totale di 5.143 positivi su 352.838 tamponi dall’inizio della pandemia; nessuna vittima (il numero complessivo resta fermo a 440); 7 guariti (4.279 in totale).

In Italia intanto continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia: sono 481 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 412 ieri. Complessivamente sono 251.713 le persone che hanno contratto il virus. In aumento il numero delle vittime: 10 in più che portano il totale a 35.225, mentre martedì l’incremento era di 6. Le regioni senza nuovi casi sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, oltre alla Provincia Autonoma di Trento – mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+102), Veneto (+60), Piemonte (+42) ed Emilia Romagna (+41).