Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano: «138 casi di Covid, qui aspettiamo diversi tamponi»

«Oggi registriamo, in Campania, il dato di 138 nuovi positivi al Covid19 su circa 4.000 tamponi effettuati. Si tratta di un dato che, per quanto non debba ingenerare panico, risulta essere molto elevato e poco tranquillizzante, anche perché possiamo attenderci, nei prossimi giorni, purtroppo, livelli di contagio simili e ben superiori. Per ciò che attiene al territorio cittadino, siamo in attesa degli esiti dei tamponi effettuati a diversi ragazzi rientrati dalle vacanze in altre regioni». A dirlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

Il primo cittadino continua: «È proprio a loro, ai giovani, che rivolgo il mio invito: al rientro dalle vacanze, svolte in Italia o all’estero, evitate per 14 giorni, in ogni modo possibile, di avere contatti con altre persone, amici o componenti del nucleo familiare, ancor più se adulti o anziani. Ai giovani chiedo di fare la propria parte, mediante il mantenimento della distanza fisica, la non frequentazione di luoghi al chiuso, l’uso delle mascherine e l’igienizzazione delle mani. Sono fiducioso che sapremo uscirne perché ho fiducia nella scienza che saprà dare una svolta a questa grave pandemia che ha stravolto le nostre vite ma, intanto, nell’incertezza stiamo attenti ai più deboli».