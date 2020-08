Il medico ambientalista: «Nel Vesuviano sono in aumento i bimbi nati malformati»

Orfeo Mazzella, medico Isde che sarà candidato alle prossime elezioni regionali con il Movimento 5Stelle, ha effettuato un tour in barca per parlare di sostenibilità ambientale. Partito dal porto di Torre Annunziata, Mazzella ha attraversato il Golfo di Napoli, arrivando alla foce del fiume Sarno. Mazzella spiega l’idea che lo ha spinto ad effettuare il tour. «Una mini crociera che svela come, ancora una volta, il rischio per la salute pubblica è minimizzato dalle autorità regionali. Al punto da evitare di parlare della gravissima situazione epidemiologica che investe gli abitanti del bacino idrografico del fiume Sarno. Tumori in aumento e malformazioni congenite nella Asl Napoli 3 sud in crescita vertiginosa, + 7,5%. Un viaggio nella bellezza violata da un indirizzo politico locale che non ha come priorità le bonifiche. Non ha neanche la cura e tutela dell’ambiente e del paesaggio, del mare e dei fiumi».

Mazzella da anni è impegnato nelle lotte per dimostrare come l’ambiente circostanza possa essere il vero male per la salute degli uomini. «Nasceranno a Torre Annunziata, e precisamente a Rovigliano (se non ci opporremo), due foci anzi tre foci in meno di 1000 metri di costa vesuviana. Serviranno solo a distruggere ogni speranza di sviluppo sostenibile. Per tale motivo, prosegue con concretezza la mia campagna di informazione green e low cost. Ho l’aiuto della Senatrice Virginia La Mura, oceanografa e membro della commissione ambiente del Senato».