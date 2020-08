Il Coronavirus torna anche a San Giuseppe Vesuviano: positivo un giovane

San Giuseppe Vesuviano dopo mesi non è più Covid free. Ad annunciarlo il sindaco, Vincenzo Catapano: «L’Asl Napoli 3 mi ha appena comunicato la positività al Covid19 di un giovane concittadino che, al rientro dalle vacanze in Sardegna, con amici anch’essi risultati positivi al Covid (ma residenti in altri comuni ndr), ha iniziato ad avvertire i sintomi della malattia. L’Asl ha già attivato le procedure di link epidemiologico per verificarne gli ulteriori contatti stretti, mentre noi stiamo già predisponendo i provvedimenti di isolamento domiciliare obbligatorio per i soggetti appartenenti al nucleo familiare di provenienza».

Catapano continua: «È evidente che siamo in una fase estremamente complicata e paghiamo lo scotto di scelte governative palesemente errate, nonché di una forte carenza di responsabilità individuale. Occorre invertire rapidamente la rotta per bloccare la crescita dei contagi e non disperdere gli immani sacrifici fatti. Chiedo, a tal proposito, il sostegno delle forze dell’ordine nei controlli del rispetto delle ordinanze vigenti».