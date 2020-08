Il Coronavirus torna a Somma Vesuviana: un contagio accertato e 9 in isolamento

By

«È di pochi minuti fa la comunicazione dell’Asl di un nuovo caso di Covid a Somma Vesuviana, allo stato attuale risulta essere presente un solo caso positivo e 9 persone in isolamento domiciliare». Ad annunciarlo alla popolazione è il sindaco, Salvatore Di Sarno, che aggiunge: «Vi invito alla massima prudenza e al rispetto delle regole, rinnovandovi nuovamente l’invito a indossare la mascherina nei luoghi pubblici e ovunque non sia possibile mantenere il distanziamento previsto».

Proprio ieri il primo cittadino sommese si era lasciato andare ad uno sfogo in merito allo scarso utilizzo dei sistemi di protezione in città, annunciando di essere intenzionato ad emanare un’ordinanza che prevede l’utilizzo della mascherina anche all’aperto e nelle ore serali, così come già fatto dal sindaco della vicina Ottaviano.