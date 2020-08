Il Coronavirus non si arresta: altri 4 contagi ad Ottaviano

Ancora Coronavirus nel Vesuviano, lo ha comunicato il sindaco Luca Capasso, che attraverso i social ha dato una buona ed una cattiva notizia: «Ad Ottaviano registriamo tre persone ufficialmente guarite dal Covid-19 (si tratterebbe dei ragazzi tornati dalla Puglia ndr) e quattro nuovi contagi. In totale i positivi sono 15: si tratta di persona asintomatiche, in buone condizioni di salute, in isolamento così come i familiari. Continuiamo a rispettare le regole su igiene e distanziamento e le ordinanze sull’uso della mascherina».

