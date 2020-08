Furia cieca nel locale della Panoramica del Vesuvio: in decine ne picchiano uno

Una megarissa, tutto contro uno, avvenuta a Trecase, in un locale all’aperto sulla Panoramica del Vesuvio. Le immagini sono chiare. Un grosso branco, in decine, si avventano contro una sola persona. Sono tutti ragazzi. Volano sedie e tavoli, poi calci e pugni anche quando il loro obiettivo è ormai a terra. Una furia cieca su cui si è saputo poco o nulla, nessuna denuncia. CLICCA QUI PER IL FILMATO.

A parlarne è Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale, che accoglie una segnalazione: «Stanno girando su Whatsapp dei video di una rissa accaduta sabato in un locale a Trecase. Non so se l’ha già ricevuto ma glielo giro lo stesso. La ringrazio per quello che fa per tutti noi, ma che futuro ci aspetta? Riusciremo ad estirpare mai questa violenza gratuita che dilaga nei giovani?», dice l’utente che ha segnalato il fatto.