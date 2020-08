Follia in Campania: «Indossate la mascherina», ​ragazzini aggrediti da un uomo

Un gruppo di ragazzini è stato aggredito da un uomo ad Atripalda perché non indossavano la mascherina. Una tredicenne ha ricevuto un colpo al volto, tanto da essere accompagnata dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale Moscati del capoluogo irpino per essere medicata. I genitori della tredicenne hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine per chiedere di fare chiarezza sul grave episodio che è avvenuto nel centro della cittadina di Atripalda. La vicenda è finita anche sui social network. Condanna unanime per quanto accaduto.

