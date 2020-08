Follia al Santobono: operatori del pronto soccorso insultati e minacciati da una donna

Stavolta sono gli operatori dell’area triage dell’ospedale pediatrico Santobono ad essere minacciati da una donna, come si vede in un filmato inviato da un cittadino al Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Nel video si vede come una donna inveisca contro il personale medico e lo inviti ad uscire fuori minacciosamente.

“Esprimiamo la nostra solidarietà al personale sanitario del Santobono così come a tutti i medici e gli infermieri, che in questa emergenza sanitaria sono stati e sono ancora la nostra salvezza e questa è una ragione in più per trovare soluzioni che arginino il problema delle aggressioni all’interno dei presidi ospedalieri, che sono in continua crescita. Chiediamo che i pronto soccorso vengano presidiati dalle forze di polizia, è l’unico modo per tenere la violenza fuori dagli ospedali e per proteggere il personale medico, che deve poter lavorare senza pressioni psichiche e minacce fisiche, e i cittadini.”- sono state le parole del Consigliere Borrelli, membro della commissione sanità.