Ferragosto a Ottaviano, successo di Spartacus per la visita guidata del centro storico

Ferragosto alla scoperta del centro storico di Ottaviano: è l’iniziativa dell’associazione culturale Spartacus che ha condotto decine di appassionati della provincia di Napoli alle porte del Parco Nazionale del Vesuvio per scoprire il bellissimo borgo vesuviano. Un percorso suggestivo impreziosito dalla visita notturna alla cosiddetta Chiesa dell’Oratorio, definita la “Cappella Sistina” vesuviana, che ha permesso ai partecipanti di “toccare la storia con mano” e di conoscere parte del sorprendente patrimonio segreto della Città di Ottaviano. Un itinerario unico nel suo genere che ha avuto come guida il prof. Gennaro Barbato, scrittore e storico locale, e come finalità quella di valorizzare un borgo tra i più interessanti.

“Ottaviano, con il suo patrimonio di chiese e edifici, i suoi importanti siti e reperti archeologici, offre tanto dal punto di vista della storia e dell’arte. Iniziative come la nostra dimostrano che è possibile tenere vivo il centro storico tutto l’anno e attirare turisti, non solo in occasione delle principali feste ed eventi” è il commento dell’associazione Spartacus. La visita guidata al centro storico di Ottaviano è uno delle tante iniziative che caratterizzano l’estate di Spartacus: per tenersi aggiornati sui prossimi eventi, l’invito è ad iscriversi al gruppo facebook dell’associazione, “Scopriamo il Vesuviano, il Nolano e Sarno”.