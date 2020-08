Femminicidio in Campania: donna stroncata con una coltellata al petto, c’è un arresto

By

​Donna trovata morta nel centro di prima accoglienza di Vallo della Lucania (Salerno): fermato un uomo. La Procura di Vallo della Lucania ha emesso un fermo d’indiziato di delitto per omicidio nei confronti di un uomo campano. Il provvedimento dell’autorità giudiziaria è scaturito in seguito alla morte di una 70enne, che ieri era stata rinvenuta cadavere in un centro di prima accoglienza di Vallo della Lucania. La donna era stata ritrovata con un coltello conficcato nel petto.

Le indagini effettuate dai carabinieri della locale compagnia, guidati dal capitano Annarita D’Ambrosio hanno portato la Procura di Vallo della Lucania a emettere oggi il fermo nei confronti dell’uomo. L’area in cui è stato rinvenuto il cadavere è stata posta sotto sequestro.