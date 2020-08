Enorme incendio tra Poggiomarino e Boscoreale: a fuoco quintali di rifiuti e plastica

By

Grosso incendio in corso in questo momento tra le campagne al confine di Poggiomarino e Boscoreale. A finire in fiamme i grossi cumuli di rifiuti abbandonati nel tempo nella zona che segna la divisione delle due città. Un luogo a pochi passi dai campi coltivati. La nube di fumo nero e denso è enorme, ed è visibili a chilometri di distanza, mentre l’odore acre della plastica bruciata si avverte già a centinaia di metri.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco allertati dalla popolazione, che davanti ai loro occhi hanno visto prima le fiamme e poi il fumo sollevarsi prepotente. Torna quindi l’allarme diossina nell’area vesuviana, dove l’allerta ambientale è già fin troppo importante. Una vera e propria Terra dei Fuochi ulteriormente aggravata da questo incendio che sta sprigionando altre sostanze tossiche nell’aria.