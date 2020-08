Due contagi da Coronavirus nel Nolano: tornavano da una vacanza in Grecia

Il Covid da vacanza colpisce anche il Nolano. Succede a Casamarciano ed a Cicciano, così come riportata l’edizione online de Il Mattino. Si tratta di giovani ritornati da un viaggio di piacere in Grecia con due gruppi distinti, dunque ci sono numerose persone in isolamento fiduciario. Il primo annuncio è arrivato dal sindaco di Casamarciano, Andrea Manzi: «Abbiamo un positivo, è un giovane proveniente dalla Grecia venerdì scorso ed è in isolamento. Chi ha avuto contatti con lui lo comunichi ai vigili, a me o al proprio medico curante».

Fa eco poco più tardi con un messaggio simile anche il primo cittadino di Cicciano, Giovanni Corrado: «L’Asl mi ha appena contattato comunicandomi che abbiamo un nostro concittadino positivo al tampone Covid-19. Non c’è da preoccuparsi perché appena rientrato dalla Grecia, immediatamente si è sottoposto ad isolamento fiduciario insieme ai suoi familiari». Dunque, cresce anche nel Nolano il fronte dei vacanzieri rientrati con il contagio da Coronavirus.