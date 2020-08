Dramma nel Napoletano: barbiere di 40 anni trovato impiccato nel suo salone

Un barbiere di 40 anni è stato trovato impiccato nel suo salone ad Acerra. La terribile scoperta da parte di un cliente ed amico, che ha visto l’attività commerciale semiaperta nel giorno di chiusura e durante la pausa che sarebbe stata per l’ora di pranzo. L’allarme è subito scattato. Ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso avvenuto in via Vittorio Veneto.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che si sia trattato di un gesto volontario, ma chiaramente si indagherà per provare a chiarire ogni aspetto. Il quarantenne lascia una moglie e due figli. Intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Sconvolta l’intera comunità per questa tragedia, l’ennesima che in questo periodo sta decimando negozianti e lavoratori.