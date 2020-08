Dramma in Campania: donna stroncata da malore mentre era al volante

Lungo la strada statale 7 Appia è provvisoriamente istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 264,100, nel territorio comunale di Benevento. Lo riferisce Anas precisando che il conducente di un’autovettura ha rallentato la marcia, urtando le barriere laterali di sicurezza, senza provocare danni. I sanitari intervenuti sul posto hanno constatato il decesso della donna che era alla guida dell’auto, probabilmente a causa di un malore.

Il traffico è stato rallentato. Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell'Ordine attualmente impegnati nei rilievi del caso; a seguito di tali operazioni sarà possibile ripristinare la regolare circolazione.