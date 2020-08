Dramma della solitudine in Campania: trovato in casa senza vita dopo giorni

Dramma della solitudine ad Avellino. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti in via Tagliamento per un soccorso ad un uomo di 73 anni che non rispondeva a parenti e condomini. La squadra dei caschi rossi è salita al secondo piano dello stabile, e dopo essere entrata nell’appartamento, purtroppo ha rinvenuto il corpo dell’uomo privo di vita.

Il 73enne sarebbe morto giorni addietro. Risiedeva da solo nell’appartamento di via Tagliamento. Pare che fosse stato provato dal lungo periodo di lockdown. Al momento non si esclude nulla e sarà l’autopsia già ordinata dal pubblico ministero a stabilire quale sia la causa del decesso che sembra però essere avvenuto per cause naturali.